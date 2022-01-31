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11:27, 31 января 2022

Киев хочет убедить мировую общественность, что ВС Украины якобы освобождают Донбасс

Киев хочет убедить мировую общественность, что ВС Украины якобы освобождают Донбасс. Об этом заявил начальник управления народной милиции непризнанной ЛНР Ян Лещенко. По его словам, в Киеве снимают видео, где якобы жители Донбасса просят «освободить их от российского гнета».

«Украинские пропагандисты предполагают демонстрировать успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии народных республик, а также проведении наступления на Донбасс. По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов», — сказал Лещенко.


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