Киев хочет убедить мировую общественность, что ВС Украины якобы освобождают Донбасс. Об этом заявил начальник управления народной милиции непризнанной ЛНР Ян Лещенко. По его словам, в Киеве снимают видео, где якобы жители Донбасса просят «освободить их от российского гнета».

«Украинские пропагандисты предполагают демонстрировать успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии народных республик, а также проведении наступления на Донбасс. По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов», — сказал Лещенко.