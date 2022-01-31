В Москве началась бесплатная вакцинация подростков «Спутником М». Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет. По всему городу открыто 13 пунктов вакцинации.

«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон. Дети стали болеть

чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефон», — сказано на сайте мэрии.