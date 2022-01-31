В Киеве снимают постановочные сюжеты о якобы начавшейся российской агрессии, заявили в непризнанной ЛНР

Начальник управления народной милиции непризнанной ЛНР полковник Ян Лещенко рассказал, что информацию о готовящихся видеосюжетах предоставила разведка.

«На первом этапе информационной кампании с началом агрессии со стороны ВСУ запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации», — сообщил Лещенко.