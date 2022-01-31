Захарова иронично прокомментировала высказывания главы МИД Великобритании

Мария Захарова прокомментировала решение главы МИД Великобритании Лиз Трасс о введении санкций в адрес лиц, поддерживающих российскую власть .

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.