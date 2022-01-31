Международный «Мемориал»* обжаловал решение Верховного суда РФ о ликвидации общества

Верховный суд РФ в конце прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры и решил ликвидировать Международное историко-просветительское общество

«Мемориал*». Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу. *— НКО, признанное иностранным агентом в РФ.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.