Столичные бары Hidden Bar и Let's Rock, а также рестораны Gusto и Ketch Up могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Проверка выявила, что сотрудники заведений работали без масок, а столы были размещены на расстоянии менее полутора метров между посадочными местами. Заведениям грозит приостановление деятельности на три месяца или штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.