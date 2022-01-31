Столичные бары Hidden Bar и Let's Rock, а также рестораны Gusto и Ketch Up могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Проверка выявила, что сотрудники заведений работали без масок, а столы были размещены на расстоянии менее полутора метров между посадочными местами. Заведениям грозит приостановление деятельности на три месяца или штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
2022-01-31T10:29:36+03:00
2022-01-31T10:58:54+03:00
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10:29, 31 января 2022
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