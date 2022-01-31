Бывший следователь, который вел дела против политика Алексея Навального и других оппозиционеров, стал адвокатом. Рустам Габдуллин считает, что настала пора сменить род деятельности, чтобы продолжить развиваться как личность и бороться с несправедливостью.

Совсем недавно он работал следователем по особо важным делам при главном управлении следственного комитета и получил широкую известность благодаря разбирательствам против оппозиции. Например, в его послужном списке так называемое болотное дело 2012 года. В том числе в отношении политиков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Для них все закончилось реальными сроками: суд счел, что оппозиционеры организовали массовые беспорядки.

Из новых громких расследований Габдуллина – так называемое московское дело против тех, кто вышел протестовать на улицы столицы 2,5 года назад. Также уже бывший силовик арестовывал счета Алексея Навального и пытался доказать, что в «Фонде борьбы с коррупцией*», признанном российским судом экстремистским и запрещенном, отмывали деньги. Результат – заблокированные банковские счета у десятков соратников оппозиционера.

Сам Рустам Габдуллин уверяет, что уволился по собственному желанию еще в декабре. Он проработал в следственном комитете 20 лет.

* Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.