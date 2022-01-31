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09:58, 31 января 2022

В Гонконге высокопоставленный чиновник подал в отставку из-за нарушения антикоронавирусных мер

В Гонконге высокопоставленный чиновник подал в отставку из-за нарушения антикоронавирусных мер

Секретарь по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй заявил, что, нарушив ограничения, «подал не лучший пример во время недавней вспышки инфекции», а потому он «берет на себя ответственность» и уходит в отставку.

В начале января чиновник посетил банкет, где находился без маски. Позже выяснилось, что у одной из гостей диагностирован коронавирус. Всех присутствующих на мероприятии посадили на карантин. На банкете 44-летний Цуй был самым высокопоставленным чиновником, а потому его поведение привлекло к себе больше всего внимания.


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