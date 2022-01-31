Посол РФ в Канаде: Киев в его русофобской политике пытается недобросовестно использовать Оттаву.

«Многие представители канадского политистеблишмента, постоянно оглядывающиеся на влиятельную диаспору, наиболее восприимчивы к ее позиции и зачастую не сдерживают себя в антироссийской риторике и решениях. Это часто «подставляет» официальную Оттаву», – заявил Олег Степанов в беседе с «Интерфаксом».

Он отметил, что канадские инструкторы в рамках миссии «Юнифайер» готовят боевые части Вооруженных сил Украины, включая спецназ, которые потом направляются в Донбасс. «По сути, обучают одних украинцев убивать других», – подчеркнул Степанов.