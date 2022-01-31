В Мурманской области отменены все массовые мероприятия

Губернатор Мурманской области объявил об отмене всех массовых мероприятий на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.
2022-01-31T09:29:09+03:00
2022-01-31T09:29:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:29, 31 января 2022
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