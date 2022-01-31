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09:29, 31 января 2022

В Мурманской области отменены все массовые мероприятия

Губернатор Мурманской области объявил об отмене всех массовых мероприятий на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.


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