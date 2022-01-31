В Минпросвещения сообщили, что на сегодняшний день более 8% школьников по всей России обучаются дистанционно. На карантине находятся 230 школ.

«Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», – говорится в материалах ведомства.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов отметил, что решение о переводе школ на дистанционное обучение будут принимать региональные власти.