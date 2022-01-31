Заседание правления Арктического совета по сохранению флоры и фауны начнётся в Финляндии сегодня и продлится до конца рабочей недели.

Встреча пройдёт в поселении Китилля в Лапландии. Ожидается, что заседание закончится только в пятницу. Речь идёт о группе, которая решает вопросы сохранения арктического биоразнообразия и продвигает методы обеспечения устойчивости живых ресурсов региона.

Председательствует в Арктическом совете сейчас Россия. На первом пленарном заседании, которое прошло в минувшем декабре, её представители объявили приоритетами сотрудничество между регионами, морскую деятельность и сотрудничество с молодежью.

Ранее Вашингтон обвинил Москву в том, что она пытается утвердить свою власть над арктическим судоходством и вновь ввести военный аспект в дискуссии о международной деятельности в этом регионе. Госсекретарь Энтони Блинкен подчёркивал, что отличительной особенностью Арктики является мирное сотрудничество и его необходимо защищать. К этому призыву присоединились Министры иностранных дел Канады, Норвегии, Швеции и нескольких других государств.

Всего в межправительственном форуме «Арктический совет» восемь стран. Председательствующее государство сменяется каждые два года.