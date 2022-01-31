Тело мальчика, утонувшего в Неве 24 января, нашли недалеко от места трагедии. «Накануне вечером тело мальчика обнаружили спасатели из областной аварийно-спасательной службы, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», – сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

24 января во время прогулки с тетей и братом-близнецом ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился. На поиски тела ребенка были отправлены 37 человек и 13 единиц спецтехники. В отношении тети возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.