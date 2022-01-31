В Австралии пройдет четырехстороннее стратегическое совещание по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В «четверку» входят Австралия, Индия, США и Япония. Встреча пройдет на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. При этом дата встречи пока не называется.

«Мы являемся жизненно важной сетью либеральных демократий, сотрудничающих, чтобы предоставить нашему региону стратегический выбор, уделяя особое внимание практическим шагам по укреплению устойчивости и

суверенитета всех государств», – заявил глава МИД Австралии Марис Пейн.