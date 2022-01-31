Face Pay могут запустить в наземном транспорте Москвы и на МЦД в 2023 году, заявил вице-мэр города Максим Ликсутов.



«Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то ее элементы будут в наземном городском транспорте», – сказал заммэра в беседе с РИА Новости.

Осенью прошлого года на всех станциях московского метрополитена была запущена система оплаты Face Pay. Чтобы воспользоваться сервисом, следует привязать банковскую карту и «Тройку» к приложению «Метро Москвы».