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07:08,
31 января 2022
Глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на Украину под видом инструкторов приезжают наемники
Глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на Украину под видом инструкторов приезжают наемники. По его словам, в случае эскалации ситуации на Украине они могут использовать ранее поставленное на территорию страны оружие на линии соприкосновения. При этом Пасечник отметил, что они не станут подчиняться приказам украинских командиров, поскольку у них «есть свои наниматели и свои задачи».
«Когда говорят, что в страну поставляют тысячу установок, а к ним 200 инструкторов для обучения, как ими пользоваться, вы
правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно
владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения? И я вам скажу, что
совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров», — заявил Пасечник.
Он добавил, что подготовка иностранцами диверсантов не позволит Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО