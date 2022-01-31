Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тыс. фейков в интернете с начала 2022 г.

Как передает газета «Известия», самыми распространенными объектами дезинформации стали сведения о продаже сертификатов о вакцинации и незаконной финансовой деятельности. Всего в 2021 году доступ был ограничен к более чем 10,2 тыс. ресурсов с недостоверной информацией.