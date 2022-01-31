В Магаданской области с 1 февраля могу начать временно закрывать организации, где от ковида привито менее 80%

В сообщении на сайте правительства региона говорится, что они не смогут восстановить работу до момента, пока количество привитых сотрудников «не будет поднято до плановых показателей».



Также власти потребовали от вахтовиков, который прибывают в область, соблюдать самоизоляцию в течение семи дней.