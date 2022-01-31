Два десятка человек стали жертвами проливных дождей в Бразилии…

От непогоды пострадал штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Из-за наводнений почти 500 человек в 11 городах остались без жилья, передает телеканал Globo. В некоторых населенных пунктах сошли оползни.
2022-01-31T05:44:21+03:00
2022-01-31T05:44:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:44, 31 января 2022
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