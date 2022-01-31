Сирийские системы ПВО перехватили израильскую ракету, нацеленную на Дамаск

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в военных структурах. Представители израильской стороны пока не комментировали произошедшее.
2022-01-31T05:42:32+03:00
2022-01-31T05:42:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:42, 31 января 2022
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