В Приморском крае разработали меры по борьбе я с бездомными собаками

Среди них чипирование и увеличение финансирования на стерилизацию. Эти меры в законопроект внесло Заксобрание Приморского края после гибели семилетней девочки от нападения бродячих собак.



Депутат Эдуард Цой заявил ТАСС, что основной проблемой является то, что на тендеры по отлову собак и их стерилизации не выходят крупные компании. Причина, по мнению Цоя, в низкой стоимости, поскольку сейчас на одну собаку выделяется 7 тыс рублей. Чтобы исправить это, в Заксобрании предложат поднять сумму до 16.2 тыс рублей.