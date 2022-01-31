Победительница «Мисс США» 2019 покончила с собой в Нью-Йорке

Тело 30-летней Чесли Крист обнаружили прямо на улице, пишет газета New York Post.
Она оставила предсмертную записку, в которой завещала передать ее имущество матери.
Причины произошедшего выясняет полиция.
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Тело 30-летней Чесли Крист обнаружили прямо на улице, пишет газета New York Post.
Она оставила предсмертную записку, в которой завещала передать ее имущество матери.
Причины произошедшего выясняет полиция.
М.Захарова: Алексей Алексеевич, вы меня не слышите.
А.Венедиктов: Нет, я слышу. Я просто хочу понять. Вы мне не объясняете. Значит, чего-то Лавров сказал. Кулак, может быть, показал.
М.Захарова: Если вы меня слышите, но не понимаете, значит, вопрос не во мне. Тональность переговоров заключалась в ответах Лаврова на уточняющие вопросы Блинкена…