По данным газеты The Times, такой пакет предложений правительство Соединенного королевства, по сведениям издания, представит уже сегодня. Кроме того, меры вроде заморозки активов и запрета на въезд коснутся, как пишет газета, тех людей и компаний, которые, по оценке Лондона, имеют стратегическое значение для Кремля. Накануне министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сказала телеканалу Sky News, что правительство рассматривает возможность ввести санкции против в том числе богатейших россиян.
Новые британские санкции могут затронуть активы российских энергетических компаний
По данным газеты The Times, такой пакет предложений правительство Соединенного королевства, по сведениям издания, представит уже сегодня. Кроме того, меры вроде заморозки активов и запрета на въезд коснутся, как пишет газета, тех людей и компаний, которые, по оценке Лондона, имеют стратегическое значение для Кремля. Накануне министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сказала телеканалу Sky News, что правительство рассматривает возможность ввести санкции против в том числе богатейших россиян.