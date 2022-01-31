Европейская газовая конференция стартует сегодня в Австрии

Некоторые европейские политики обвиняют в причастности к резкому росту цен на газ Россию. Москва обвинения отвергает.

По итогам работы конференции может быть принят рекомендательный документ, который в дальнейшем будет направлен в Еврокомиссию. В этом документе, по всей вероятности, будет рекомендация о постепенном сокращении зависимости от поставок российского газа.