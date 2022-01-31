Ликсутов: снижение в Москве нештрафуемого порога скорости позволит снизить смертность в ДТП на 10%

На данный момент он составляет 20 км/ч, снизить его предлагают до 10 км/ч. При этом вне города порог должен остаться прежним, заявил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в интервью РИА Новости. Он дополнил, что там число аварий меньше, хотя они тоже носят тяжелый характер.