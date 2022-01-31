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03:25, 31 января 2022

Посол Украины в Вашингтоне: между США и Украиной нет никаких трений

Она заявила, что между странами могут быть разногласия, но США все равно остаются для Украины «стратегическим другом». Посол Оксана Маркарова в интервью каналу CBS добавила, что за последние три десятилетия отношения стран были на «самом высоком уровне». Также, по ее мнению, Украина не преуменьшает риск вторжения России на Украину.


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