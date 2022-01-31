Посол Украины в Вашингтоне: между США и Украиной нет никаких трений

Она заявила, что между странами могут быть разногласия, но США все равно остаются для Украины «стратегическим другом». Посол Оксана Маркарова в интервью каналу CBS добавила, что за последние три десятилетия отношения стран были на «самом высоком уровне». Также, по ее мнению, Украина не преуменьшает риск вторжения России на Украину.