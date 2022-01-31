SpaceX переносит запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником двойного назначения уже в четвертый раз

Пятая попытка состоится в понедельник. Причиной очередной отмены стало «морское судно в опасной зоне», сообщает SpaceX в своем твиттер-аккаунте. В предыдущие разы это было из-за непогоды.



Ракета Falcon 9 оснащена итальянским спутником радиолокационного наблюдения, который будет выполнять как и научные, так и военные цели.