Молочная продукция подорожает в России

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Производители предупреждают торговые сети, что рост может составить около 10%. Они ссылаются на то, что выросли цены на упаковку, транспорт, зарплаты рабочим. Кроме того, дорожает и сырье. В министерстве сельского хозяйства в свою очередь не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в этом году.