Молочная продукция подорожает в России

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Производители предупреждают торговые сети, что рост может составить около 10%. Они ссылаются на то, что выросли цены на упаковку, транспорт, зарплаты рабочим. Кроме того, дорожает и сырье. В министерстве сельского хозяйства в свою очередь не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в этом году.
2022-01-31T02:41:28+03:00
2022-01-31T02:41:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:41, 31 января 2022
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