В Пекине закрыли несколько жилых кварталов после выявления двух случаев заражения коронавирусом

Власти сообщают, что они находятся в северной части города, передает канал ABC. Такие меры предосторожности связаны с политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае и подготовкой к Олимпийским играм, которые откроются в пятницу 4 февраля.



Всего в общей сложности с 16:00 субботы до 16:00 воскресенья в Пекине было зарегистрировано 12 случаев заражения ковидом, сообщил заместитель главы Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний Пан Синхуо.