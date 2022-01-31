Россия приветствовала бы активное взаимодействие Индии с ОДКБ

Но наиболее удачной площадкой для глубокого взаимодействия между Россией и Индией является Шанхайская организация сотрудничества, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям». По его мнению, Индия заинтересована во взаимодействии с Россией в Центральной Азии, поскольку в регионе сохраняется нестабильная ситуация из-за Афганистана.