Россия приветствовала бы активное взаимодействие Индии с ОДКБ

Но наиболее удачной площадкой для глубокого взаимодействия между Россией и Индией является Шанхайская организация сотрудничества, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям». По его мнению, Индия заинтересована во взаимодействии с Россией в Центральной Азии, поскольку в регионе сохраняется нестабильная ситуация из-за Афганистана.
2022-01-31T01:52:05+03:00
2022-01-31T01:56:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:52, 31 января 2022
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