Осужденный правозащитник из Дагестана объявил голодовку в колонии

Хирамагомед Магомедов, как пишет интернет-издание «7х7», выступает против нарушения своих прав. Больше полугода его не выпускают из единого помещения камерного типа, где содержатся нарушители распорядка. В 2017 году общественного активиста приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия, участии в запрещенной организации и экстремизме. Сам он связывает свое уголовное преследование с общественной деятельностью. Магомедов участвовал в акциях против коррупции в Дагестане и пытался организовать митинг против расизма в Москве.