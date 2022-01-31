Осужденный правозащитник из Дагестана объявил голодовку в колонии

Хирамагомед Магомедов, как пишет интернет-издание «7х7», выступает против нарушения своих прав. Больше полугода его не выпускают из единого помещения камерного типа, где содержатся нарушители распорядка. В 2017 году общественного активиста приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия, участии в запрещенной организации и экстремизме. Сам он связывает свое уголовное преследование с общественной деятельностью. Магомедов участвовал в акциях против коррупции в Дагестане и пытался организовать митинг против расизма в Москве.
2022-01-31T01:34:05+03:00
2022-01-31T01:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:34, 31 января 2022
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