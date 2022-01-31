Британский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции Сбербанка

Об этом пишет британское издание Daily Telegraph. Компания избавилась от ценных бумаг российского кредитного учреждения на фоне обострения отношений между Россией и Западом. До этого на протяжении трех лет фонд скупал акции Сбербанка, вложив в них почти 60 млн. долларов. За это компанию подвергли критике представители оппозиционной Лейбористской партии.