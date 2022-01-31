Британский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции Сбербанка

Об этом пишет британское издание Daily Telegraph. Компания избавилась от ценных бумаг российского кредитного учреждения на фоне обострения отношений между Россией и Западом. До этого на протяжении трех лет фонд скупал акции Сбербанка, вложив в них почти 60 млн. долларов. За это компанию подвергли критике представители оппозиционной Лейбористской партии.
2022-01-31T01:13:02+03:00
2022-01-31T01:16:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 31 января 2022
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