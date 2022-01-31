В ОАЭ войска ПВО сбили ракету, запущенную из Йемена, пострадавших нет

Как сообщает Минобороны Эмиратов, баллистическая ракета была запущена повстанцами хуситского движения «Ансар Аллах». Это уже третье нападение хуситов на Эмираты с начала января. Операции рассматриваются организацией как ответ на участие ОАЭ в военных действиях против нее в Йемене.
2022-01-31T01:11:07+03:00
2022-01-31T01:11:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 31 января 2022
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