В ОАЭ войска ПВО сбили ракету, запущенную из Йемена, пострадавших нет

Как сообщает Минобороны Эмиратов, баллистическая ракета была запущена повстанцами хуситского движения «Ансар Аллах». Это уже третье нападение хуситов на Эмираты с начала января. Операции рассматриваются организацией как ответ на участие ОАЭ в военных действиях против нее в Йемене.