Нацполиция Украины заявила, что задержала людей, которые планировали массовые беспорядки на территории страны

В пресс-службе ведомства уже анонсировали брифинг, на котором сообщат подробности: «31 января с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины».
2022-01-31T01:06:34+03:00
2022-01-31T01:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 31 января 2022
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