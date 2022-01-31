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01:06, 31 января 2022

Нацполиция Украины заявила, что задержала людей, которые планировали массовые беспорядки на территории страны

В пресс-службе ведомства уже анонсировали брифинг, на котором сообщат подробности: «31 января с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины».


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