43% россиян негативно относятся к проверкам QR-кодов в торговых центрах

Положительно или нейтрально к такой мере отнеслись 28% процентов опрошенных, говорят данные исследования, которое провела сеть магазинов Hoff и консалтинговая компания JLL.



18% заявили, что будут совершать покупки только онлайн, если вход в ТЦ будет возможным лишь при наличии QR-кода, а 13% россиян вообще отложат все покупки вплоть до полный отмены ковид-пропусков.