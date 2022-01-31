Северная Корея подтвердила, что совершила пуск баллистической ракеты в воскресенье

Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап. Ранее японская береговая охрана и министерство обороны передали информацию о вероятном запуске ракеты со стороны Северной Кореи. США заявили, что пуск не угрожал ни им, ни союзникам.



Это 7 случай запуска ракеты, который совершила КНДР.