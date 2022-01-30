Сирийского военного ранили в результате обстрела боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе Руайза, ранен один сирийский военнослужащий», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

* — группировка «Джебхат ан-Нусры» признана террористической и запрещена в России