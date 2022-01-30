Футболист Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд арестован по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки

О преступлении свидетельствуют фотографии с побоями и аудиозапись, на которой слышно, как футболист принуждает свою подругу модель Харриет Робсон к сексу. Эти материалы были выложены в сторис Instagram Робсон, но вскоре были удалены. Позже ее отец сообщил, что телефон девушки был взломан злоумышленниками, которые выложили видео и фото.