Футболист Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд арестован по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки

О преступлении свидетельствуют фотографии с побоями и аудиозапись, на которой слышно, как футболист принуждает свою подругу модель Харриет Робсон к сексу. Эти материалы были выложены в сторис Instagram Робсон, но вскоре были удалены. Позже ее отец сообщил, что телефон девушки был взломан злоумышленниками, которые выложили видео и фото.
2022-01-30T23:26:47+03:00
2022-01-30T23:26:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:26, 30 января 2022
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