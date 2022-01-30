Социалистическая партия премьер-министра Португалии лидирует на досрочных выборах после обработки 34% бюллетеней, как передает Министерство внутренней администрации страны. Предыдущий состав парламента в прошлом году пришлось распустить президенту из-за того, что депутаты не смогли договориться о проекте бюджета на следующий финансовый год.
2022-01-30T23:15:26+03:00
2022-01-30T23:15:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:15, 30 января 2022
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