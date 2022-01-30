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23:07, 30 января 2022

Умер народный артист России, режиссер, сценарист, актер Виктор Мережко

Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. Ему было 84 года. По сценариям Виктора Мережко сняты такие кинокартины, как «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Полёты во сне и наяву». За последнюю, в частности, Мережко был удостоен Государственной премии СССР. На телевидении он был ведущим передачи «Кинопанорама».


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