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21:47, 30 января 2022

Рост цен на квартиры в российских новостройках в январе продолжился

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ссылкой на данные аналитиков. Частично это связано с тем, что большие объемы жилья раскупили в конце 2021 из-за ожидаемого роста ставок ипотеки. За январь цены 2022 увеличились на 2% — до 118 400 рублей за 1 кв. м. По сравнению с январем 2021 года рост составил почти 32%, отмечает «Циан.Аналитики».


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