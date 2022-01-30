Рост цен на квартиры в российских новостройках в январе продолжился

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ссылкой на данные аналитиков. Частично это связано с тем, что большие объемы жилья раскупили в конце 2021 из-за ожидаемого роста ставок ипотеки. За январь цены 2022 увеличились на 2% — до 118 400 рублей за 1 кв. м. По сравнению с январем 2021 года рост составил почти 32%, отмечает «Циан.Аналитики».