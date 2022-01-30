В Азербайджане сохраняется более 300 школ, в которых учат на русском языке

Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев. По его словам, такой факт в России очень ценят. Алиев говорит, что сотрудничество Москвы и Баку в гуманитарной сфере является образцом для соседних стран.
2022-01-30T21:16:18+03:00
2022-01-30T21:16:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:16, 30 января 2022
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