Канада отзывает с Украины не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве

Объявлено, что Киев могут покинуть сотрудники, которые не заняты в оперативной деятельности дипмиссии. Ранее несколько других государств, в том числе США, решили вернуть на родину часть своих граждан. Украинские власти, однако, считают, что для таких действий нет оснований.

У границы Украины, по данным западных разведок, сконцентрирована большая группировка российских войск, там не менее ста тысяч человек и большое количество вооружёний. Сегодня вечером министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию как можно скорее отвести войска.