Часть санкций против РФ могут ввести до предполагаемого вторжения на Украину

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес в эфире телекомпании CNN. «Некоторые санкции могут быть задействованы ранее на основании того, что Россия уже

сделала, — это кибератаки в отношении Украины, операции под «чужим флагом», попытки

подорвать власть на Украине изнутри. Но действительно опустошительные санкции, которые

раздавят российскую экономику <...>, эти санкции будут введены, если Россия начнет

вторжение», — сказал он.

По его словам, все необходимые документы уже почти готовы, и голосование в Конгрессе США намечено на следующую неделю. Предполагается, что санкции затронут российский суверенный долг, крупнейшие банки и энергетический сектор. Тем самым, подчёркивают в Вашингтоне, российской экономике будет причинён серьёзный ущерб. Ранее США и их союзники давали понять, что санкции станут формой наказания Москвы за возможную войну с Киевом.

При этом Виктория Нуланд сообщила в эфире телекомпании CBS, что администрация США считает бессмысленным заранее вводить санкции против РФ. «Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она.