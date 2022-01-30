Первый раз поднялся сегодня в воздух новый российский самолет «Байкал».

Успешные испытания состоялись в Екатеринбурге. По задумке властей, эта модель должна будет в скором времени заменить советские «кукурузники» Ан-2. Опытный образец самолета вмещает в себя 9 пассажиров. Однако, по словам конструкторов, количество посадочных мест в нём может быть увеличено до 14. Сегодняшний экспериментальный полет продлился всего полчаса, но летчикам-испытателям этого оказалось достаточно, чтобы высоко оценить характеристики машины. Главной задачей создания этого проекта в правительстве России называют улучшение транспортной доступности отдаленных регионов страны, в частности Дальнего Востока. По данным НИИ Гражданской авиации, на сегодня в распоряжении летчиков находятся около 300 легкомоторных «кукурузников», многие из которых поднимаются в небо уже более 40 лет. Государство выделило на проектирование нового самолета свыше 1 миллиарда рублей. Как уверяет производитель воздушного судна уже через восемь лет в небо будут подниматься более 600 новых легкомоторных «Байкалов».

Запуск серийного производства самолета запланирован на 2024 год.