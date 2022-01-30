Умерла кинокритик, журналист и радиоведущая Ольга Галицкая

Об этом вечером в «Фейсбуке» сообщили её родные и друзья. По предварительным данным, причина смерти – инсульт на фоне коронавируса. Госпитализировали её позавчера, но врачи не смогли ничего сделать. Ей было 69 лет. В 90-ые годы Ольга Галицкая была ведущей «Эха Москвы», в последующие годы работала на других радиостанциях и была одним из самых известных российских кинокритиков. В разное время она работала на радио «Радио Свобода*», «Маяк» и «Культура», публиковалась в газетах «Московский комсомолец», «Газета», «Время новостей».

О дате прощания пока информации нет.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.