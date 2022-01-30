Сообщение опубликовано в еженедельном блоге лава дипломатии ЕС: «Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы
рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США,
Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или
прекратить поставки».
ЕС ведет переговоры по газу с Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из РФ, — Жозеп Боррель
Сообщение опубликовано в еженедельном блоге лава дипломатии ЕС: «Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы