ЕС ведет переговоры по газу с Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из РФ, — Жозеп Боррель

Сообщение опубликовано в еженедельном блоге лава дипломатии ЕС: «Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы

рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США,

Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или

прекратить поставки».