Лавров и Блинкен, вероятно, проведут новые контакты на предстоящей неделе, — Виктория Нуланд

По ее мнению, РФ заинтересована в диалоге по ответам Вашингтона на предложения России по безопасности. «Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.
2022-01-30T19:37:45+03:00
2022-01-30T19:41:17+03:00
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19:37, 30 января 2022
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