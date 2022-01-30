Лавров и Блинкен, вероятно, проведут новые контакты на предстоящей неделе, — Виктория Нуланд

По ее мнению, РФ заинтересована в диалоге по ответам Вашингтона на предложения России по безопасности. «Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.