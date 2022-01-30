Большинство мошеннических звонков россиянам, по данным прокуратуры, поступает из-за рубежа

В основном в этом незаконном бизнесе задействованы жители сопредельных государств, рассказал прокурор Москвы Денис Попов в интервью «Российской газете». Ранее в прессе неоднократно появлялись публикации, из которых следовало, что многие нелегальные колл-центры оборудованы в российских тюрьмах и колониях.