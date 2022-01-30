Россиянин украл со счетов британской компании биткоины на 82 млн рублей

Об сообщает Telegram-канал SHOT. Двадцатипятилетний молодой человек был директором филиала британской криптовалютной компании. Утечку средств обнаружили после увольнения россиянина. Адвокаты компании Point and Pay обратились в полицию, похитил на пока не найден.
2022-01-30T19:23:25+03:00
2022-01-30T19:23:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:23, 30 января 2022
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